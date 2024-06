Tygodniowy przegląd prasy 2.06.2024: Ruda Śląska, 26.05-1.06.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Rudy Śląskiej

15 lat razem – to motyw przewodni Industriady 2024. Święto Szlaku Zabytków Techniki, jak co roku, odbywa się w wielu miastach naszego regionu. Do obchodów dołączyła Ruda Śląska. Liczne atrakcje czekają na chętnych w kolonii Ficinus oraz przy Stacji Bibliotece w Chebziu.

WYBORY 2024. Głosowanie do europarlamentu już 9 czerwca. W całej Polsce wybranych zostanie 53 posłów i posłanek. Publikujemy listy wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego z okręgu nr. 11 (woj. śląskie). Kliknijcie "ZOBACZ GALERIĘ" i poznajcie wszystkich kandydatów.

W środę, 29 maja 2024 roku, strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej uczestniczyli w spotkaniach z przedszkolakami i uczniami szkół podstawowych w ramach pikników oraz festynów. Podczas wydarzeń, zorganizowanych głównie przy ośrodkach edukacyjnych, przedstawiciele służb przypominali dzieciom najważniejsze zasady zachowania się podczas wypadków komunikacyjnych.

Nie wiadomo, kto ani dlaczego ustanowił 28 maja Dniem bez Prezerwatywy. Jednak każdego, kto chciałby taki dzień świętować, przestrzegamy: to może nie być bezpieczny pomysł. Co ciekawe, same kondomy stały się powszechnie dostępne ok. 300 lat temu i od tego czasu na ogólnoświatowy dzień bez prezerwatywy nie ma co liczyć. A jak o tym nietypowym święcie mówią w internecie? Zobaczcie te MEMY!