Tygodniowy przegląd prasy 23.01.2022: Ruda Śląska, 16.01-22.01.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Rudy Śląskiej

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że zaledwie 40 % polskich emerytów ocenia swoją sytuację materialną jako zadowalającą. W 2022 r. ma się to poprawić. Świadczenia zostaną zwaloryzowane o co najmniej 5%. W 2022 roku wypłacone zostaną też trzynaste emerytury. "Czternastki" w 2022 roku nie będzie.

Te dane są przerażające! Dziś, 22 stycznia Ministerstwo Zdrowia przekazało dramatyczne dane - minionej doby mieliśmy rekordową liczę nowych zakażeń: 40 876 - to wzrost do ubiegłej soboty o 142 proc. Zmarły 193 osoby. W woj. śląskim sytuacja jest jeszcze bardziej dramatyczna!

Szpakmed w Rudzie Śląskiej w związku z długimi kolejkami do centrum wymazowego przy ul. Czarnoleśnej uruchomił punkty wymazowe we wszystkich poradniach rodzinnych. Tymczasem miasto pracuje nad uruchomieniem kolejnego punktu przy Aquadromie.

Od kilku dni znacząco rośnie liczba nowych zakażeń - to efekt V. fali. Ostatniej doby przyrost chorych był jednak gigantyczny! Jak poinformowało w czwartek, 20 stycznia Ministerstwo Zdrowia, nowych zakażeń jest 32 835 - to wzrost o ok. 95 proc. do ubiegłego czwartku! Zmarło w Polsce 315 osób. Jak wygląda sytuacja w Śląskiem?