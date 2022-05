Utrudnienia na drogach w Rudzie Śląskiej! Rozpoczął się remont nawierzchni na ulicy Bielszowickiej. Gdzie jeszcze czekają nas ograniczenia? Paweł Kurczonek

5 maja 2022 rozpoczął się zaplanowany remont nawierzchni ul. Bielszowickiej. Prace obejmą odcinek od skrzyżowania z ul. Kokota do budynku Szkoły Podstawowej nr 11. Remont potrwa do 13 maja. Należy spodziewać się utrudnień w ruchu i tymczasowych zwężeń jezdni. To nie jedyne miejsce w Rudzie Śląskiej, w którym kierowców czekają utrudnienia. W remoncie jest między innymi ul. Czarnoleśna, na której ruch pojazdów został mocno ograniczony. W naszej galerii zobaczysz, które ulice są w remoncie.