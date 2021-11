W Rudzie Śląskiej odzyskano bmw... skradzione w Niemczech

Policjanci z Rudy Śląskiej dostali cynk, że przez ich teren autostradą A4 będzie jechał samochód bmw, skradziony w Niemczech. Dyżurny nadał komunikat do wszystkich patroli i w rejon autostrady wysłał patrol z drogówki i rudzkiej piątki. Mundurowi z halembskiego komisariatu pojechali sprawdzić MOP i stację paliw. Okazało się, że była to trafna decyzja, bowiem trafili tam na wsiadającego właśnie do poszukiwanego samochodu złodzieja. Chwilę wcześniej zakończył tankowanie bmw i miał jechać dalej. Mężczyzna został zatrzymany, a kradziony samochód odholowany na policyjny parking. Kierowcą kradzionego bmw okazał się 50-letni mieszkaniec powiatu gliwickiego, który już wcześniej był notowany za podobne przestępstwa. Sprawa będzie miała swój finał przed sądem, a odzyskany samochód wkrótce wróci do swojego niemieckiego właściciela.