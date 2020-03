W Rudzie Śląskiej rozpoczął się proces rekrutacji do przedszkoli. Rodzice wszystkie dokumenty składać będą drogą elektroniczną

Ruszyła rekrutacja do przedszkoli

Rekrutacja do rudzkich przedszkoli miejskich wystartowała dzisiaj, 23 marca i potrwa do 6 kwietnia. Nabór dzieci do placówek odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl.

Dotychczasowa procedura, pomimo wsparcia systemu internetowego, przewidywała konieczność złożenia w przedszkolu pierwszego wyboru oryginałów wniosku i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów. Obecnie, ze względu na pandemię koronawirusa, wymagane dokumenty również składane będą drogą elektroniczną – w formie skanu lub fotografii.

Rodzice, którzy nie mają możliwości skorzystania z internetu, będą mogli dostarczyć dokumenty do przedszkola w wersji papierowej. Przed wejściami do budynków zostaną ustawione skrzynki, do których będzie można wrzucić, w zamkniętych kopertach, wnioski o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentacją. Obok skrzynek będą też dostępne druki do wypełnienia.

Pomoc przy wypełnianiu wniosków będzie można uzyskać kontaktując się telefonicznie lub mailowo z przedszkolem pierwszego wyboru.