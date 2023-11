W Rudzie Śląskiej trwa rozbudowa trasy N-S! Prace ruszyły na ul. Magazynowej, która została zamknięta dla ruchu. Mamy ZDJĘCIA z placu budowy

Budowa północnego odcinka trasy N-S w Rudzie Śląskiej - ul. Magazynowa zamknięta dla ruchu

Od poniedziałku 20 listopada dla ruchu zamknięta została ul. Magazynowa na odcinku od ul. Norwida do ul. Kokotek. Jest to związane z budową pierwszego północnego odcinka trasy N-S biegnącego od węzła z ul. Zabrzańską do wspomnianej ul. Magazynowej.

- Zapewniony zostanie dojazd do posesji, zamknięcie drogi nie będzie dotyczyć komunikacji miejskiej – zapewniają władze miasta.

Objazd odcinka wyłączonego z ruchu został poprowadzony ulicami Wolności i Zabrzańską. Dokładny termin zakończenia prac w tym miejscu nie jest znany, jednak władze miasta informują, że utrudnienia potrwają co najmniej kilka miesięcy. Mapkę pokazującą wyznaczony objazd oraz zdjęcia z postępu prac można znaleźć w naszej galerii.