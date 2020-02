DMZ - Strefa Zdemilitaryzowana RECENZJA

Jeżeli szukacie dobrej powieści graficznej poruszającej ważne kwestie społeczne, to musicie sięgnąć po ten komiks. „DMZ – Strefa zdemilitaryzowana” to coś więcej niż dobra rozrywka. To album obrazujący piekło wojny, prezentujący świat, w którym dobro jednostki schodzi na dalszy p...