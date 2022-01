Wielkie kolejki na testy COVID-19 w Rudzie Śląskiej. Sytuacja epidemiologiczna jest dramatyczna

Do punktu poboru wymazów drive thru COVID-19 Gyncentrum Ruda Śląska przy stadionie lekkoatletycznym na ul. Czarnoleśnej ustawiają się ogromne kolejki. Wykonywane są tam zarówno badania dla pacjentów, którzy mają skierowania od lekarza w ramach NFZ, jak i prywatnie. Mieszkańcy Rudy Śląskiej są rozgoryczeni. W mieście jest tylko jeden punkt poboru wymazów.

– Jeśli planujecie zrobić test na covid w najbliższych dniach to polecam zamówić wymazobus. To co dzieje się na Czarnolesnej to jakiś żart. Czekam z 2-letnią córką od 2 godzin, a to nie wiele się rusza - czytamy wpis jednej z mieszkanek na popularnej lokalnej grupie "Radzi Rudzie". – Nie wiem, czy jest tu tak codziennie czy zachorowań faktycznie jest więcej, ale to jest tragedia - dodaje rozgoryczona mieszkanka.