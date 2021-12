Wstrząs w kopalni Bielszowice. Zaginęło dwóch górników. Trwa akcja ratunkowa

Wstrząs w kopalni Bielszowice

Jak poinformował PAP dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego do wstrząsu doszło przed godz. 9. Wszystko to działo się w ruchu Bielszowice. To część kopalni Ruda, która należy do Polskiej Grupy Górniczej.

Akcja ratunkowa rozpoczęła się po godzinie 9.20 w rejonie ściany wydobywczej 780 metrów pod ziemią. Nie ma aktualnie kontaktu z dwoma ślusarzami. Przerwana została łączność.

- Na tę chwile nie mamy kontaktu z dwoma pracownikami. Na dole trwa akcja ratownicza. Pozostała część załogi jest bezpieczna - powiedział Tomasz Głogowski, rzecznik prasowy Polskiej Grupy Górniczej.

Najsilniejsze wstrząsy z ostatnich 20 lat na Śląsku