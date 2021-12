Wycieczki rowerowe do 12 km od Rudy Śląskiej. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 18 - 19 grudnia?

Ścieżki rowerowe w okolicy Rudy Śląskiej

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 12 km od Rudy Śląskiej, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 18 grudnia w Rudzie Śląskiej ma być 3°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 19 grudnia w Rudzie Śląskiej ma być 3°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 80%.

Stopień trudności: 2

Dystans: 27,41 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 143 m

Suma podjazdów: 2 798 m

Suma zjazdów: 2 781 m

Jaskulaa.d poleca trasę mieszkańcom Rudy Śląskiej

Dzisiaj ostatni dzień pięknej, letniej pogody wiec postanowiłem go wykorzystać w pełni. Zaliczyłem piękną pętle przez okoliczne lasy, polne drogi oraz atrakcje przyrodnicze. Pierwotnym celem mojej wycieczki były "Dolomity Sportowa Dolina" koło Stroszka, największe wrażenie zrobiła na mnie jednak zabytkowa Hałda Popłuczkowa leżąca nieopodal Dolomitów. Każdemu polecam udać się w to miejsce gdyż widok na Tarnowskie Góry jest bardzo ładny. Oznaczenie tras rowerowych jest czasami nie jasne dlatego trzeba uważać aby nie przegapić rozjazdu, dotyczy to w szczególności przebiegu trasy niebieskiej za Dąbrową Miejską.

