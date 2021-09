Wycieczki rowerowe do 9 km od Rudy Śląskiej. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 25 - 26 września?

Z Katowic Panewnik lasami do Chudowa. Ok 50 km trasa prowadząca przez lasy panewnickie do Chudowa położonego przy szosie Gliwice - Mikołów. W Chudowie można zwiedzić zrekonstruowany zamek. Jest tam też restauracja i bufet. Zamek wzniesiony w XVI wieku. Spłonął w 1874 roku i od tego czasu pozostaje w ruinie. Pod koniec XX wieku został zabezpieczono i odbudowano wieżę w której mieści się małe muzeum. Obok zamku spichlerz dworski z XVIII wieku. Całość zarządzana jest przez Fundację Chudów, która odtworzyła przy ruinach karczmę oraz organizuje na miejscu liczne imprezy. Powrót tą samą drogą lub przez stawy Korytnik i Kiszka między Borową Wsią a Halembą. Można też zatrzymać się w barze „Przystań” nad jeziorem w lasach panewnickich lub kawałek dalej w barze Rybaczówka. W lasach panewnickich można również zrealizować nieco inny wariant powrotny jedną z wielu leśnych dróg i ścieżek. Nawiguj

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 9 km od Rudy Śląskiej, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 2

Dystans: 34,34 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 108 m

Suma podjazdów: 629 m

Suma zjazdów: 625 m

AniaBog poleca trasę mieszkańcom Rudy Śląskiej

Dla miłośników dwóch kółek, nawet tych najmłodszych. Wycieczka trwała 6 godzin, ale to za sprawką placu zabaw w Ogrodzie Botanicznym, który jest piękny. Plac zabaw wywrze mega pozytywne wrażenie na małych i dużych... czysto i to bardzo. Poza tym niezła lekcja przyrody, ścieżka ma ok 2 km.

Ogromną atrakcją jest zamek w Chudowie, a w zasadzie wszystko, co dookoła: jedzonko, zielona trawa, atrakcje dla dzieci.

Pokazana trasa: lasy, droga asfaltowa i pole.. no tak ścieżka rowerowa było lekko zabłocona i trzeba było zaliczyć pole. Gdzie? Ech.. niech to będzie "niespodzianka".

