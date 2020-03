Wypadek na DTŚ w Rudzie Śląskiej. Kobieta spadłą z wiaduktu. Lądował śmigłowiec LPR

Wypadek w Rudzie Śląskiej

W sobotę, 14 marca, ok. 6.50 policja w Rudzie Śląskiej otrzymała od kierowców informację o kobiecie leżącej na DTŚ. Wszystko wskazuje na to, że kobieta spadła z wiaduktu pomiędzy McDonaldsem a Kauflandem. Jak doszło do koszmarnego wypadku, jeszcze nie wiadomo. Policja poszukuje świadków.

Kobieta ma około 30-40 lat. Policja ustala jej tożsamość

- Nie znamy jeszcze tożsamości kobiety, ale ma ona ok. 30-40 lat. Została zabrana przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe do szpitala. Droga już po godz. 8 była przejezdna - informuje st. asp. Arkadiusz Ciozak, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej.

Jeśli potrzebujemy pomocy lub mamy potrzebę z kimś porozmawiać o naszych problemach i rozterkach możemy zgłosić się np. na Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym pod numerem 116 123 (linia jest darmowa i dostępna od poniedziałku do piątku od godz. 14 do godz. 22) lub pod numer 800 70 22 22, pod którym znajdziemy całodobowe Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Psychicznym.