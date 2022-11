Wypadek w Rudzie Śląskiej, na ul. Halembskiej. Rowerzysta trafił do szpitala

Zdarzenie z udziałem rowerzysty w Rudzie Śląskiej

O bezpieczeństwie rowerzystów na drogach mówi się dużo. Na ich bezpieczeństwo wpływają nie tylko oni sami ale też zachowanie pozostałych uczestników ruchu drogowego. Jest to o tyle ważne, że w przeciwieństwie do pieszego rower porusza się szybko, co nie daje kierowcy czasu na właściwą reakcję, a konsekwencje takiej stłuczki mogą być tragiczne.

Do podobnego incydentu doszło 31 października na ulicy Halembskiej. Drogą rowerową jechał 67-letni mężczyzna. Mężczyzna trafił do szpitala z obrażeniami i złamaniami. Do wypadku doszło ponieważ kierujący suv-em nie ustąpił rowerzyście pierwszeństwa wyjeżdżając z drogi podporządkowanej. Dokładne okoliczności zdarzenia ustalają policjanci z komendy w Rudzie Śląskiej.

W przypadku kiedy rowerzysta porusza się prawidłowo ścieżką rowerową, a kierowca wyjeżdża z drogi podporządkowanej czy posesji, kierujący samochodem ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa rowerzyście.

O zasadach dotyczących bezpieczeństwa rowerzystów policja posiada obszerny materiał, z którym warto zapoznać się na oficjalnej stronie