Wysoka grzywna i finał sprawy w sądzie. Taki los czeka dwóch kierowców, którzy mimo ustalonego prawa nie przestrzegają przepisów drogowych

Wysoka grzywna i finał sprawy w sądzie

Nowy taryfikator w Śląskiem zbiera żniwa. Mimo to wielu kierowców wciąż nie przestrzega przepisów ruchu drogowego, za co zbierają wysokie mandaty i punkty karne . Nie inaczej było w przypadku dwóch kierowców, których miejscowa drogówka w połowie tygodnia zatrzymała na ulicach Świętochłowic. Pierwszy kierował peugeotem niedopuszczonym do ruchu. Drugi prowadził hyundaia bez wymaganych uprawnień. Teraz oboje muszą się liczyć z grzywną nie niższą niż 1500.

Do obu zdarzeń doszło na ulicy Wojska Polskiego

Kierowcą zatrzymanego w środę, 16 lutego, do kontroli drogowej pojazdu okazał się 41-letni mieszkaniec Rudy Śląskiej. Mężczyzna podróżował dostawczym peugeotem pomimo tego, że był on niedopuszczony do ruchu. Z kolei w czwartek, 17 lutego, policjanci z miejscowej komendy zatrzymali do kontroli 32-latka, który prowadził hyundaia nie mając prawa jazdy. W trakcie sprawdzenia w policyjnych bazach danych okazało się, że mężczyzna miał w przeszłości uprawniania, lecz 4 lata temu straciły ważność.