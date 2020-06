Wystartował Rudzki Półmaraton Industrialny w wirtualnej formie. Każdy uczestnik pobiegnie indywidualnie

– Decyzję o wstrzymaniu organizacji biegu w tradycyjnej formule podjęliśmy przed kilkoma dniami. Niestety, nie ma szans, by do 1 sierpnia sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju pozwoliła na to, żeby taki bieg mógł się bezpiecznie odbyć – wskazuje August Jakubik, dyrektor biegu. - Organizatorzy wielu imprez biegowych w Polsce, które zgodnie z kalendarzem miały się odbyć już wcześniej, zdecydowali się na przeprowadzenie swoich zawodów w tzw. wersji wirtualnej, w której każdy z uczestników indywidualnie pokonuje dystans biegu. Na taką formułę półmaratonu zdecydowaliśmy się także i w Rudzie Śląskiej.