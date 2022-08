XXIII Jarmark Średniowieczny i Turniej Rycerski już w tym tygodniu na Zamku Chudów

Zamek w Chudowie to doskonałe miejsce na spędzenie czasu

Ruiny zamku w Chudowie to miejsce, do którego chętnie wracają mieszkańcy pobliskich wsi i miast. Wolny czas można spędzić tu na wiele sposobów, nie tylko podczas imprez plenerowych. W pobliżu chętni znajda ścieżki rowerowe, na miejscu dostępne są sklepiki z jedzeniem i piciem i nawet w te chłodne dni można trafić na otwartą kuchnię polową z bigosem lub wojskową grochówką. Miłośnicy historii mogą oczywiście zwiedzić odbudowaną część zamku, która została wyposażona w sprzęty i manekiny ubrane w epokowe stroje. Muzeum czynne jest w soboty i niedziele, w godzinach 10:00-18:00.

Imprezy plenerowe

W sezonie letnim na terenie ruin w Chudowie odbywają się imprezy plenerowe, koncerty, a w weekendy zjeżdżają się fani jednośladów. Można też zaopatrzyć się w pamiątkę związaną z zamkiem lub... motocyklami. A raz w roku odbywa się Jarmark Średniowieczny. Co można będzie tam zobaczyć?