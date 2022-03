Zarobki w Urzędzie Miasta w Rudzie Śląskiej. Ile zarabiają prezydenci i urzędnicy? Sprawdź!

Ile zarabia prezydent miasta Ruda Śląska?

Pensje samorządowców wzrosły dzięki nowemu rozporządzeniu płacowemu, które zostało przyjęte przez Radę Ministrów. Przepisy weszły w życie 1 listopada 2021 roku i niemal natychmiast przez samorządy w całej Polsce, także przez samorząd w Rudzie Śląskiej, przetoczyła się fala uchwał o nowych wynagrodzeniach dla pracowników samorządowych. Według nowych przepisów minimalne wynagrodzenie prezydentów miast nie może być niższe o 80 procent maksymalnego - co najmniej 16 033,2 zł brutto miesięcznie. Radni przegłosowali podwyżki dla prezydent Grażyny Dziedzic (wynagrodzenie zasadnicze – 8616 zł brutto, dodatek funkcyjny 2760 zł brutto plus dodatek specjalny, a do tego nagrody jubileuszowe oraz inne składniki wynagrodzenia przewidziane przepisami). 20 radnych głosowało za przyjęciem uchwały, czterech natomiast wstrzymało się od głosu.