Zielona Akcja Kwiatki na Dzień Matki. Wymień Odpady na rośliny 23 maja w Rudzie Śląskiej

To bardzo proste! Aby otrzymać jedną z naszych pięknych sadzonek, wystarczy przynieść dwa kilogramy makulatury lub 10 plastikowych butelek. W zamian za przyniesione odpady, otrzymają Państwo sadzonkę wybranego przez siebie kwiatka. To doskonała okazja, aby nie tylko zadbać o środowisko, ale także upiększyć swój ogród, balkon czy dom roślinami.

Już 23 maja (czwartek) zawitamy do Rudy Śląskiej. Nasze ukwiecone stoisko pojawi się na parkingu przed Centrum Handlowym Plaza w Rudzie Śląskiej. Na Państwa czekać będziemy od godziny 10:00 do 14:00. Przygotowaliśmy dla Was wyjątkowe sadzonki: aksamitki oraz pelargonie. Sadzonki zapewnia Centrum Ogrodnicze Gloster oraz Plantpol Zaborze.

Segregacja odpadów jest kluczowa dla ochrony środowiska. Dzięki odpowiedniemu przetwarzaniu odpadów możemy zmniejszyć ilość śmieci trafiających na wysypiska, odzyskać surowce wtórne, które mogą być ponownie wykorzystane, zredukować emisję szkodliwych substancji do atmosfery oraz oszczędzać energię i zasoby naturalne. Każdy mały krok w kierunku ekologicznego stylu życia ma znaczenie. Poprzez takie akcje chcemy pokazać, że dbanie o środowisko może być nie tylko obowiązkiem, ale także przyjemnością. Zebrane surowce odbierze od nas firma REMINDIS Sp. z o.o.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Rudy Śląskiej i okolic do wzięcia udziału w naszej akcji. To doskonała okazja, aby w sposób praktyczny przyczynić się do ochrony naszej planety, a przy okazji otrzymać piękną roślinkę. Spotkajmy się w czwartek, 23 maja, na parkingu przed Centrum Handlowym Plaza w Rudzie Śląskiej. Czekamy na Was z pięknymi sadzonkami pelargonii i aksamitek. Do zobaczenia!

Pamiętajcie, że każdy mały krok w stronę ekologii ma wielkie znaczenie dla naszej przyszłości. Wymieńmy odpady na rośliny i razem zróbmy coś dobrego dla naszej Ziemi!