Zima zaskoczyła kierowców w Rudzie Śląskiej. Na drogach i chodnikach jest bardzo ślisko, śniegu stale przybywa

Zima zaskoczyła kierowców w Rudzie Śląskiej - jest ślisko, na drogach tworzą się korki

Termometry w dzielnicy Ruda wskazują ok. -4 st. Celsjusza, cały czas pada drobny śnieg. Warunki na drogach w tej części Rudy Śląskiej są bardzo złe. Jest ślisko, a wyjazdy z osiedli są zakorkowane. Nawet niewielki oblodzony podjazd jest wyzwaniem dla kierowców, którzy jeszcze nie zmienili opon.

Na jezdniach i chodnikach gromadzi się błoto pośniegowe. Część chodników jest odśnieżona, ale stałe opady powodują, że ta praca nie zdaje się na wiele.

Według prognoz takie warunki utrzymają się w najbliższym czasie. Na wtorek 28 listopada zapowiadane są silne opady śniegu i duże zachmurzenie. Temperatura będzie się wahać w przedziale od -1 do 1 st. Celsjusza. Wyjeżdżając do pracy bądź szkoły warto wziąć to pod uwagę i wyjść z domu odpowiedni wcześniej.