Gwałtowne burze w woj. śląskim. Był wiatr, ulewne deszcze i grad... Ponad 3 tys. osób bez prądu! Strażacy mieli pełne ręce roboty

Raport interwencji

W całej Polsce do godziny 21.00 strażacy otrzymali 1847 zgłoszeń związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru oraz podtopień budynków i ulic – poinformował w niedzielę PAP rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Karol Kierzkowski.

W ciągu doby, w związku z warunkami atmosferycznymi Państwowa Straż Pożarna odnotowała (od godz. 17:00 dnia 30.06.2024 - do godz. 06:00 dnia 1.07.2024) 226 interwencji. Najwięcej pow. kłobucki (99), zerwane dachy 1 (budynek gospodarczy), uszkodzone dachy 30 (pow. kłobucki 25). Bez prądu na godz. 06:00 wciąż pozostaje 3262 odbiorców.

Ostrzeżenie

01.07.2024 r. godz. 05:46 IMGW wydało ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia dotyczące burz. (Ważność od godz.13:00 dnia 01.07.2024 do godz. 23:00 dnia 01.07.2024.) Zagrożone rejony: Bytom, cieszyński, Gliwice, gliwicki, Jastrzębie-Zdrój, lubliniecki, mikołowski, pszczyński, raciborski, Ruda Śląska, rybnicki, Rybnik, tarnogórski, wodzisławski, Zabrze i Żory. Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 20 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad. Burze przemieszczać się będą z zachodu na wschód.