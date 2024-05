Lokale wyborcze w Rudzie Śląskiej. Gdzie głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024?

Co to jest Parlament Europejski?

Jaki jest podział na okręgi w wyborach europejskich 2024

Lista lokali wyborczych w Rudzie Śląskiej

Dom Kultury w Rudzie Śląskiej

Dyrekcja Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. G. Morcinka

III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II

Miejska Biblioteka Publiczna Filia Nr 21

Miejska Biblioteka Publiczna – „Centrum Inicjatyw Społecznych-Stary Orzegów”

Miejskie Przedszkole Nr 43

Miejskie Przedszkole Nr 45

Miejskie Przedszkole nr 35

Miejskie Przedszkole nr 37

Młodzieżowy Dom Kultury

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnie Lekarskie s. c.

Przychodnia Rejonowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szkoła Podstawowa Nr 13

Szkoła Podstawowa Nr 18

Szkoła Podstawowa Nr 2

Szkoła Podstawowa Nr 20

Szkoła Podstawowa Nr 21

Szkoła Podstawowa Nr 23

Szkoła Podstawowa Nr 24 (Budynek A)

Szkoła Podstawowa Nr 3

Szkoła Podstawowa Nr 30

Szkoła Podstawowa Nr 40 (Budynek A)

Szkoła Podstawowa Nr 41

Szkoła Podstawowa Nr 6

Szkoła Podstawowa Nr 7

Szkoła Podstawowa Nr 8

Szkoła Podstawowa Sportowa z Klasami Integracyjnymi nr 15

Szkoła Podstawowa nr 16 (Budynek B)

Szkoła Podstawowa nr 17

Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 22

Szkoła Podstawowa nr 24 (Budynek B)

Szkoła Podstawowa nr 27

Szkoła Podstawowa nr 28

Szkoła Podstawowa nr 4

Szkoła Podstawowa nr 40 (Budynek B)

Szpakmed Kochłowice Sp. z o. o

Urząd Miasta (budynek B)

Zespół Miejskich Przedszkoli nr 1

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3

Zespół Szkół Muzycznych I i II Stopnia

Zespół Szkół Nr 1

Zespół Szkół Nr 6 im. M. Kopernika

Głosowanie w wyborach europejskich

Parlament Europejski to jedna z siedmiu instytucji Unii Europejskiej. Jest to zgromadzenie ustawodawcze. Co pięć lat w krajach UE organizowane są wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.