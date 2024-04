Michał Pierończyk chce wygrać II turę wyborów. Planuje spotkania w plenerze?

Na konferencji prasowej 9 kwietnia Michał Pierończyk wskazał także, że o ok. 11 punktów procentowych pobił swój wynik z I tury wyborów uzupełniających po śmierci Grażyny Dziedzic. Różnica między Pierończykiem a Wesołym jest spora i może być trudna do odrobienia dla Wesołego – zwłaszcza, że kolejny z kandydatów – Zdzisław Pilarz startował z komitetu Koalicji Obywatelskiej i otrzymał niemal 19 proc. Ostatni w stawce Adam Grzywaczewski uzyskał wynik na poziomie niespełna 8 proc.

- Różnica była w pierwszej turze, a to jest druga tura i jaki będzie wynik okaże się za dwa tygodnie. Po to są drugie tury, żeby walczyć. Jeśli prześledzi się historię różnego rodzaju drugich tur wyborów, to w większości wypadków zdarzało się tak, że urzędujący prezydent, który w pierwszej turze nie wygrywał i miał przewagę 45 proc. do 25 proc., to przegrywał. To zupełnie nowe otwarcie - powiedział zapytany przez nas Marek Wesoły.