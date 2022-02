Pomoc dla Ukrainy. Ruda Śląska ruszyła z punktami zbiórki

Ruda Śląska. Pomoc uchodźcom z Ukrainy. Punkty

W Rudzie Śląskiej działa centralny punkt przyjmowania darów dla potrzebujących na Ukrainie oraz uchodźców oczekujących przed przejściami granicznymi. Będzie się on znajdował w Nowym Bytomiu, w hali MOSiR Ruda Śląska przy ul. Hallera 16. Magazyn jest czynny od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 20.00.