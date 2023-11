Niezwykły Dom Ubogich w Rudzie Śląskiej funkcjonuje na probostwie. Tu każdy może przyjść, wypić herbatę, otrzymać pomoc

KLIKNIJ TUTAJ, by zobaczyć ZDJĘCIA ze tego miejsca!

"Ubodzy nie są problemem, ale zasobem"

Dom funkcjonuje przy parafii św. Andrzeja Boboli. To miejsce, gdzie każdy może przyjść, ogrzać się, napić herbaty, a co najważniejsze poczuć się po prostu chcianym i kochanym. Dom prowadzony przez Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza wspiera także w poszukiwaniu pracy i wychodzeniu z nałogów. Tutaj można zjeść śniadanie, wykąpać się i wyprać oraz wysuszyć rzeczy – to wszystko dzieje się na zwykłej, śląskiej farze.

— Cieszę się, że probostwo połączone jest z Domem Ubogich. To każdego dnia stwarza możliwości „aby wejść w osobistą relację z każdym z nich” - do czego zachęca Papież Franciszek – wyjaśnia proboszcz i zarazem kapelan Stowarzyszenia ks. Piotr Wenzel.

Kapłan podkreśla, że Dom Ubogich dobrze wpływa na parafię, a parafia na Dom. Ważne są dla niego słowa papieża Franciszka, w których wskazuje, że „ubodzy nie są problemem, ale zasobem, z którego możemy zaczerpnąć, aby żyć istotą Ewangelii”. Trzeba to tylko zobaczyć, bo każdy ubogi wnosi do wspólnoty niepowtarzalny dar. Ksiądz Piotr podkreśla, że są to między innymi poruszające historie upadków i podnoszenia się ku niebu.