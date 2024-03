Ruda Śląska - lista lokali wyborczych na wybory samorządowe 2024

Zgodnie z polskim prawem wybory samorządowe odbywają się w lokalu obwodowej komisji wyborczej, które nazywane są lokalami wyborczymi. Są to placówki, w których istnieje możliwość stworzenia lokalu wyborczego według określonych w polskim prawie wytycznych. Muszą one spełniać konkretne kryteria, m.in. takie jak: dojazd, bezpieczeństwo, ogrzewanie, wyposażenie, dostęp do internetu i telefonu. Warto również podkreślić, że w każdej gminie co najmniej połowa lokali obwodowych komisji wyborczych musi być dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Głosowanie w każdym lokalu wyborczym odbywa się od godz. 7:00 do godz. 21:00.

Dom Kultury w Rudzie Śląskiej

Dom Kultury w Rudzie Śląskiej

Dyrekcja Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR

Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. G. Morcinka

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. G. Morcinka

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. G. Morcinka

III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II

Miejska Biblioteka Publiczna Filia Nr 21

Miejska Biblioteka Publiczna – „Centrum Inicjatyw Społecznych-Stary Orzegów”

Miejskie Przedszkole Nr 43

Miejskie Przedszkole Nr 43

Miejskie Przedszkole Nr 45

Miejskie Przedszkole Nr 45

Miejskie Przedszkole nr 35

Miejskie Przedszkole nr 37

Miejskie Przedszkole nr 37

Młodzieżowy Dom Kultury

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnie Lekarskie s. c.

Przychodnia Rejonowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Przychodnia Rejonowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szkoła Podstawowa Nr 13

Szkoła Podstawowa Nr 18

Szkoła Podstawowa Nr 18

Szkoła Podstawowa Nr 2

Szkoła Podstawowa Nr 20

Szkoła Podstawowa Nr 21

Szkoła Podstawowa Nr 23

Szkoła Podstawowa Nr 24 (Budynek A)

Szkoła Podstawowa Nr 3

Szkoła Podstawowa Nr 3

Szkoła Podstawowa Nr 30

Szkoła Podstawowa Nr 30

Szkoła Podstawowa Nr 40 (Budynek A)

Szkoła Podstawowa Nr 40 (Budynek A)

Szkoła Podstawowa Nr 40 (Budynek A)

Szkoła Podstawowa Nr 41

Szkoła Podstawowa Nr 41

Szkoła Podstawowa Nr 6

Szkoła Podstawowa Nr 6

Szkoła Podstawowa Nr 7

Szkoła Podstawowa Nr 8

Szkoła Podstawowa Nr 8

Szkoła Podstawowa Sportowa z Klasami Integracyjnymi nr 15

Szkoła Podstawowa Sportowa z Klasami Integracyjnymi nr 15

Szkoła Podstawowa nr 16 (Budynek B)

Szkoła Podstawowa nr 16 (Budynek B)

Szkoła Podstawowa nr 17

Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 22

Szkoła Podstawowa nr 22

Szkoła Podstawowa nr 24 (Budynek B)

Szkoła Podstawowa nr 27

Szkoła Podstawowa nr 27

Szkoła Podstawowa nr 27

Szkoła Podstawowa nr 28

Szkoła Podstawowa nr 28

Szkoła Podstawowa nr 4

Szkoła Podstawowa nr 40 (Budynek B)

Szkoła Podstawowa nr 40 (Budynek B)

Szpakmed Kochłowice Sp. z o. o

Urząd Miasta (budynek B)

Zespół Miejskich Przedszkoli nr 1

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3

Zespół Szkół Muzycznych I i II Stopnia

Zespół Szkół Nr 1

Zespół Szkół Nr 6 im. M. Kopernika

Ile trwa kadencja rady gminy, powiatu i miasta?

Kadencja rady gminy w Polsce trwa 5 lat. Czas ten liczy się od dnia wyborów samorządowych, które odbywają się co 5 lat. Termin ten obowiązuje od 2018 roku. Wcześniej wybory samorządowe odbywały się co 4 lata. W trakcie kadencji radni podejmują decyzje dotyczące lokalnych spraw, planują rozwój swojej jednostki samorządu terytorialnego i reprezentują interesy mieszkańców. Po zakończeniu kadencji odbywają się nowe wybory samorządowe, w których mieszkańcy wybierają nowych radnych.

Kadencja rady powiatu trwa 5 lat. Jej początkiem jest dzień wyborów samorządowych, które przeprowadzane są co 5 lat. Termin ten został zmieniony w 2018 roku. Wcześniej wybory samorządowe odbywały się co 4 lata. Radni podczas trwania kadencji podejmują decyzje dotyczące lokalnych spraw, zajmują się tworzeniem planów rozwoju jednostki samorządu terytorialnego i reprezentują interesy mieszkańców. Gdy kadencja się zakończy odbywają się kolejne wybory samorządowe, w których mieszkańcy ponownie wybierają radnych.

W Polsce rada miasta wybierana jest na 5 lat. Początek jej kadencji to dzień wyborów samorządowych przeprowadzanych co 5 lat. Termin ten uległ zmianie w 2018 roku. Pierwotnie wybory samorządowe odbywały się co 4 lata. Radni w tym czasie zajmują się sprawami na szczeblu lokalnym, tworzą plany rozwoju i reprezentują interesy mieszkańców. Po zakończeniu kadencji, przeprowadza się nowe wybory i mieszkańcy ponownie wybierają członków rady miasta.