Kierowcy z Rudy Śląskiej! Czas na zmianę opon, będą przymrozki. Sprawdź zakłady wulkanizacyjne na jesień 2020 w okolicy

Wymiana opon a koronawirus. Wulkanizator nie ma wątpliwości: Z wymianą opon nie można czekać. To kwestia bezpieczeństwa.

Wymiana opon to konieczność. To podstawa bezpieczeństwa - zauważa Adam Maroszczyk z Auto Serwisu przy ulicy Jastrzębskiej w Wodzisławiu Śląskim. Zwraca uwagę, że na później możemy odłożyć wymianę oleju czy nabicie klimatyzacji. O wymianę opon pyta wielu kierowców, którzy obawiają się mandatów za nieprzestrzeganie rządowych zakazów mających powstrzymać rozprzestrzenianie koronawirusa. Wulkanizatorzy stoją na stanowisku, że to sprawa niezbędna do załatwienia w życiu codziennym, a więc wyczerpująca definicję w specjalnych rządowych rozporządzeniach.