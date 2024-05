Przebudowa ul. Magazynowej w Rudzie Śląskiej - powstaje połączenie z trasą N-S. Zobacz ZDJĘCIA z postępu prac

Przebudowa ul. Magazynowej w Rudzie Śląskiej jest związana z budową trasy N-S

Umowę na budowę odcinka, który przedłuży istniejącą część trasy N-S do połączenia z ul. Magazynową, podpisano w lipcu 2023. Nowy fragment drogi będzie liczył 600 metrów. Inwestycja obejmuje również budowę ronda turbinowego przy ul. Magazynowej oraz przebudowę tej ulicy na odcinku ok. 500 m.

- Wchodzimy w XXI wiek. Ten odcinek to również obwodnica Rudy Południowej, a więc ważna sprawa dla mieszkańców i przedsiębiorców – mówi o trasie N-S Michał Pierończyk, prezydent Rudy Śląskiej.

Rudzka ul. Magazynowa to obecnie wielki plac budowy, częściowo zerwano stary asfalt i położono nowy. Przybywa również chodników, kształtów nabierają nowe zatoki autobusowe, widzimy już zarys powstającego ronda, które będzie łącznikiem z trasą N-S.

W ramach trwającej inwestycji powstaną również dwa zbiorniki retencyjne oraz ścieżki rowerowe, a także nowa instalacja kanalizacyjna. Z powodu trwającej przebudowy, ulica jest obecnie zamknięta dla ruchu. Mogą się tędy poruszać autobusy komunikacji miejskiej, zapewniony jest również dojazd do posesji.

Prace w tej części Rudy Śląskiej rozpoczęły się w połowie października. Na ukończenie inwestycji wykonawca ma 20 miesięcy od momentu podpisania umowy z zaznaczeniem, że od połowy grudnia do połowy marca nie ma obowiązku prowadzenia prac.

Trasa N-S będzie dłuższa, niż pierwotnie zakładano

Według pierwotnych planów stale rozbudowywana „eneska” miała być łącznikiem między Drogową Trasą Średnicową, a autostradą A4. Podjęto jednak decyzję, by trasę pociągnąć dalej – docelowo ma biec od granicy z Bytomiem, aż do obrzeży Rudy Śląskiej graniczących z Mikołowem.

Trwają również prace przy odcinku, który połączy trasę N-S z autostradą A4. Prezydent Rudy Śląskiej wyjaśnia, że jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, budowa mogłaby ruszyć w 2025 roku. Ma potrwać ok. 18 miesięcy, co oznacza, że połączenie z autostradą może zostać oddane w 2026 roku. Należy pamiętać, że są to wstępne szacunki i ostateczne terminy mogą być inne.