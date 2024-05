Pechowy przystanek w Rudzie Śląskiej? O włos od śmierci! Już dwa samochody "wylądowały" na nim. Start był na... DTŚ. Zobacz ZDJĘCIA red.

Pechowy przystanek w Rudzie Śląskiej? Idziesz sobie na przystanek, czekasz kilka minut, wsiadasz do tramwaju... a po sekundzie w miejscu gdzie stałeś/stałaś "ląduje" BMW wszystko niszcząc. To nie scenariusz kolejnego filmu z serii "Oszukać przeznaczenie", a rzeczywistość, z którą mieli do czynienia pasażerowie na Śląsku.