Tysiąc nowych mieszkań w Rudzie Śląskiej! Mają powstać na terenie kopalni "Pokój" - zobacz WIZUALIZACJE

Aż tysiąc nowych mieszkań w Rudzie Śląskiej! Mają powstać na terenie kopalni "Pokój"

Kiedy precyzyjnie określone zostaną funkcje terenu dawnej KWK Pokój, SRK będzie mogła przystąpić do podziału gruntów i ogłoszenia przetargów na ich sprzedaż oraz zagospodarowanie. Prezydent miasta powiedział, że otwarta pozostaje kwestia, na jakich zasadach będzie się to odbywało. Pierwsza możliwość to sprzedaż „czysto komercyjna”. Druga możliwość to częściowa partycypacja miasta w inwestycjach, np. w celu budowy mieszkań na wynajem.