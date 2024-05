Prasówka z całego tygodnia 26.05.2024 w Rudzie Śląskiej. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

ŚLĄSK. Ks. Daniel Walusz stał się pozytywną gwiazdą internetu. Wikary w parafii bł. Karoliny na parafialnych festynach rusza w tany, porywając do tańca innych. Zdjęcia roztańczonego księdza zrobiły furorę w sieci. Ludzie nie szczędzili pozytywnych komentarzy.

To wyglądało groźnie. W Rudzie Śląskiej doszło do wypadku trzech samochodów. Jeden z nich dachował. Konieczne było wezwanie karetki.

Pechowy przystanek w Rudzie Śląskiej? Idziesz sobie na przystanek, czekasz kilka minut, wsiadasz do tramwaju... a po sekundzie w miejscu gdzie stałeś/stałaś "ląduje" BMW wszystko niszcząc. To nie scenariusz kolejnego filmu z serii "Oszukać przeznaczenie", a rzeczywistość, z którą mieli do czynienia pasażerowie na Śląsku.