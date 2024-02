Polonez na rynku w Rudzie Śląskiej - maturzyści zatańczyli na pl. Jana Pawła II. Zobacz ZDJĘCIA Paweł Kurczonek

Zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej tegoroczne matury odbędą się w terminie 7-24 maja. Zanim maturzyści przystąpią do egzaminu dojrzałości – czas na zabawę. Nieodłącznym elementem każdej studniówki jest polonez. 13 lutego uczniowie z Rudy Śląskiej spotkali się na rynku na Nowym Bytomiu, by wspólnie zatańczyć. - Dziękuję, że tak licznie przyszliście, życzę Wam wszystkiego dobrego, udanej zabawy i powodzenia na maturze – zwrócił się do uczniów Michał Pierończyk, prezydent miasta.