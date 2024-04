Jak dorośniesz, to zrozumiesz... Bezpłatne warsztaty dla młodzieży w Rudzie Śląskiej. Poznaj projekt edukacyjny PKO Banku Polskiego

Zarządzanie domowym budżetem w wirtualnym mieszkaniu z wykorzystaniem gogli VR to element projektu edukacyjnego PKO Banku Polskiego, który został przygotowany dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w ramach programu „Kasa z klasą”.

- Planowane warsztaty to praktyczne, interaktywne zajęcia, innowacyjne gry, konkursy i zabawy – tłumaczy Iwona Smołka, dyrektor oddziału PKO Bank Polski w Rudzie Śląskiej.

Wydarzenie skierowane jest do młodzieży, a realizuje je w ramach Tygodnia Nowych Technologii.

Wszystko po to, aby wypracować dobre nawyki finansowe i wzbudzić szacunek do pieniądza. Zamierzamy uświadomić młodzieży, że wiedza na temat produktów bankowych oraz umiejętność zarządzania budżetem i planowania wydatków to najlepszy kapitał na start w dorosłość – podkreśla.