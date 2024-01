Ferie w Rudzie Śląskiej - na uczniów czekają m.in. wycieczki, seanse filmowe i warsztaty teatralne

- „Akcja Zima” to zorganizowana forma wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Rudy Śląskiej podczas ferii zimowych. Corocznie odbywają się w MDK dwa turnusy tej formy wypoczynku w formie półkolonii. Dzieci i młodzież mają zagwarantowaną opiekę oraz program od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00. W ramach zajęć odbywają się wycieczki i wyjścia, wyjazdy do kina czy teatru, wyjścia na basen oraz spotkania z ciekawymi ludźmi – przekazuje rudzki MDK.