Przegląd tygodnia w Rudzie Śląskiej, najważniejsze wydarzenia od 30.08 do 5.09.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Rudy Śląskiej, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 30.08 a 5.09.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Memy o Śląsku. Co o Ślązakach myślą Internauci? Zobaczcie”?

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Przegląd tygodnia Ruda Śląska od 30.08 do 5.09.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Memy o Śląsku. Co o Ślązakach myślą Internauci? Zobaczcie Jak na Śląsk i Ślązaków patrzą "gorole", a jak "hanysy"? Skąd w memach tak duża popularność śląskiej gwary? Memy o Śląsku robią absolutną furorę w internecie. W galerii zebraliśmy te najlepsze. Kliknijcie w "Zobacz galerię". 📢 Dzieci wróciły do szkoły, czyli pora na... kartkówki. Zobacz te WYJĄTKOWE! "Pani da dwójkę. Błagam!" Dzieci powróciły do szkół po blisko półrocznej przerwie! Za nimi pierwszy tydzień w nowej rzeczywistości - wszak obostrzenia związane z koronawirusem dają się we znaki. Jedna rzecz jednak się nie zmieniła, przed uczniami już wkrótce pierwsza niezapowiedziana kartkówka, sprawdzian czy dyktando. Nie uwierzysz, co dzieci potrafią napisać na klasówce... Ich pomysłowość nie zna granic. Przekonaj się zresztą sami. Kliknijcie "ZOBACZ GALERIĘ".

📢 Koronawirus w Polsce [AKTUALNE DANE, MAPY, WYKRESY] Coraz więcej zakażeń koronawirusem. Zobacz NAJNOWSZE DANE 05.09.2020 Mapa koronawirusa w Polsce wciąż się zapełnia. Rośnie liczba zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 powodujących chorobę zakaźną COVID-19. Do 05.09.2020 w Polsce stwierdzono już 70 387 przypadków zakażeń oraz 2 113 zgonów spowodowanych koronawirusem. Gdzie w Polsce występuje koronawirus? Ile osób jest chorych? Jak szybko rośnie liczba zakażeń? Zobacz najnowsze dane, mapy i wykresy. 📢 Psy, które nie szczekają: oto lista najspokojniejszych ras. Jak oduczyć psa szczekania? Szczekanie to nie tylko jedna z podstawowych cech psa, ale również jego przywilej. Podobnie jak człowiek komunikuje się mówiąc, tak i zwierzę ma prawo do komunikowania się głosem. Są jednak rasy nad wyraz szczekliwe, a są też takie, które cechuje spokój. Jeśli szczególnie zależy wam na psie, który będzie dawał głos rzadko, zobaczcie listę najmniej hałaśliwych czworonogów.

📢 Tabletki na zmianę płci. Którą wybierzesz ty MEMY. Gigantyczna wtopa RPD o edukatorach seksualnych. Mikołaj Pawlak pod ostrzałem internautów Tabletka na zmianę płci w rękach edukatorów seksualnych - to wizja, którą nakreślił Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak na antenie TVN24. Pawlak mówił, że w Poznaniu zdarzały się sytuacje, gdy edukatorzy seksualni podawali dzieciom środki farmakologiczne w celu zmiany płci. Po słowach Pawlaka w internecie rozpętała się burza, a internauci stworzyli memy o tabletkach na zmianę płci. Obejrzyj je w galerii. 📢 PILNE: Jajka skażone salmonellą. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega. Sprawdźcie, czy ich nie kupiliście Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie przed zjedzeniem jaj pochodzących z jednej z ferm w Manieczkach. Wykryto tam pałeczki salmonella enteritidis na fermie kur niosek.

📢 "Najlepsze" letnie stylizacje z ulic woj. śląskiego - czyli "faszyn from Śląskie" [ZDJĘCIA] Lato 2020 już z nami. A jak wyglądają "najlepsze" letnie stylizacje z ulic woj. śląskiego? Znajdziesz je na fanpagu "Faszyn from Śląskie". Publikowane są tam fotografie... tych nieco zaskakujących stylizacji wprost z ulic naszego regionu. Tak więc, jak Śląskie ubiera się na co dzień? Oj bywa... różnie! Przekonaj się. Kliknij w "ZOBACZ GALERIĘ".

📢 Zmiany w programie 500 plus w 2021 roku. Zapoznaj się z nimi, jeśli pobierasz to świadczenie! Wygląda na to, że programie 500 plus zajdą spore zmiany, z którymi zapoznać się powinny wszystkie osoby pobierające to świadczenie. Czy możliwa jest waloryzacja 500 plus, o której wspominał wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej? Czytaj więcej, kliknij w "zobacz galerię". 📢 Rudzki Budżet Obywatelski wchodzi w kolejną fazę. W najbliższych dniach mieszkańcy zagłosują na projekty do realizacji Budżet Obywatelski 2021 w Rudzie Śląskiej wchodzi w kolejną fazę. W najbliższych dniach mieszkańcy miasta będą mogli zagłosować na projekty, które według nich powinny zostać zrealizowane w ramach programu. Wyniki głosowania poznamy 21 września. 📢 Ruda Śląska: Kierowała samochodem z sądowym zakazem i pod wpływem. Grozi jej do 5 lat więzienia Sądowy zakaz prowadzenia pojazdów jak widać nie dla wszystkich jest wiążący. Mieszkanka Rudy Śląskiej postanowiła wsiąść za kółko pomimo tego, że jej uprawnienia zostały cofnięte. Co więcej, prowadziła pod wpływem alkoholu. Za ten przejazd grozi jej teraz do 5 lat więzienia.

📢 Rodzice z dziećmi czekali na deszczu w kolejkach do przedszkoli nawet kilkadziesiąt minut W całym kraju dzieci wracają do szkół, przedszkoli i żłobków. W niektórych placówkach rodzice z dziećmi musza odstać od kilkunastu do kilkudziesięciu minut w kolejce, by wejść do środka. Niestety aura im nie sprzyja.

📢 Koronawirus w Rudzie Śląskiej: Krzysztof Mejer najbliższe dni spędzi na kwarantannie. To efekt kontaktu z osobą zakażoną Koronawirus wciąż stanowi zagrożenie pomimo tego, że Ruda Śląska nie jest już ani w czerwonej, ani żółtej strefie. Tylko w ciągu ostatniej doby potwierdzono w mieście cztery nowe przypadki. Zaraz po tym Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej został poddany kwarantannie. To efekt kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem. 📢 Rozpoczęcie roku szkolnego na archiwalnych zdjęciach. Oto tradycje związane z pierwszym dniem szkoły Pierwszego dnia września tradycyjnie odbywa się rozpoczęcie roku szkolnego - choć nie zawsze tak było. Jak dawniej wyglądały uroczystości związane z początkiem nauki? Pochody ze sztandarami, nabożeństwa, ślubowania czy pasowanie na ucznia - wszystko to zobaczycie na archiwalnych zdjęciach w galerii.

📢 Uczniowie SP nr 15 nie wrócą do szkoły planowo. Wszyscy nauczyciele zostali poddani kwarantannie. U jednego z nich wykryto koronawirusa Rozpoczęcie roku szkolnego już jutro. Jak się jednak okazuje, nie wszystkie dzieci w Rudzie Śląskiej rozpoczną kolejny rok nauki w tym samym czasie. Wszyscy nauczyciele ze Szkoły Podstawowej Sportowej nr 15 zostali objęci kwarantanną. Rozpoczęcie roku szkolnego nastąpi tam najwcześniej 7 września. 📢 Wyłączenia prądu w woj. śląskim do 5 września. Pełny wykaz miast. Gdzie nie będzie prądu? Podajemy planowane wyłączenia prądu w największych śląskich miastach (1-5 wrzesień). Na liście m.in. Katowice, Bytom, Sosnowiec. Wiadomo, jak potrafi zdenerwować brak prądu, więc lepiej być przygotowanym. Wystarczy kliknąć w galerię. 📢 Kaczyński ma wakacje, stery Polski w dobrych rękach MEMY. Internauci komentują urlop Jarosława Kaczyńskiego Jarosław Kaczyński ma wakacje, choć te dla wszystkich praktycznie się kończą. Prezes PiS wybrał Polskę, a swój krótki urlop spędza m.in. na Zalewie Szczecińskim. Zdjęcia z wakacji Jarosława Kaczyńskiego mogliśmy obejrzeć w mediach społecznościowych. Fotografiami pochwalił się Joachim Brudziński, były szef MSWiA - "Śpijcie spokojnie, stery Polski w dobrych rękach" - napisał europoseł PiS na Twitterze. Co na to internauci? Jak zwykle mają memy. Zobacz najlepsze w galerii zdjęć.

📢 Chcieli wyłudzić 10 tys. złotych metodą "na policjanta". Czujna kobieta zadzwoniła jednak do prawdziwych funkcjonariuszy Złodzieje na każdym kroku czyhają na łatwe do zdobycia pieniądze. Mimo tego, że metoda „na policjanta” wydawać by się mogła już stara, to oszuści co ruch do niej wracają. Tym razem czujna mieszkanka Rudy Śląskiej nie dała się nabrać i skontaktowała się z prawdziwą policją, udaremniając próbę oszustwa. 📢 Mówiłem, że dzieje się historia i trzeba ją zarejestrować dla potomnych - mówi Stanisław Składanowski, fotograf strajku w Stoczni Gdańskiej Z samego strajku w stoczni zachowało się około 1200 zdjęć. Jestem wśród zaledwie kilku osób, które mają tak dużą dokumentację strajków Sierpnia 80 - mówi Stanisław Składanowski, uczestnik sierpniowego strajku w Stoczni Gdańskiej. Zwany jest dokumentalistą „Solidarności”. Amatorsko fotografią zaczął zajmować się w 1975 r. w Gdańskim Towarzystwie Fotograficznym. Od 1988 jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików, od 2007 prezesem Okręgu Gdańskiego ZPAiF. Autor wystaw prezentowanych w kraju i za granicą oraz albumów, uczestnik, laureat licznych konkursów. W 2008 został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski , w 2015 r. Krzyżem Wolności i Solidarności.

ZOBACZ KONIECZNIE Tajemnicze zaginięcia dzieci - niewyjaśnione zagadki

Jak chronić się przed uciążliwymi telefonami reklamowymi?