Swoją działalność kończy DPS w Rudzie Śląskiej. Część pacjentów trafi do placówek poza woj. śląskim. Co z resztą podopiecznych?

DPS w Rudzie Śląskiej się zamyka. Gdzie trafią podopieczni?

Według niej działania mają zapenić bezpieczeństwo oraz „minimalizować negatywne skutki zmian” w odniesieniu do podopiecznych zamykanego DPS-u w Rudzie Śląskiej. Jak informuje zgromadzenie, wszyscy podopieczni mają znaleźć nowe domy do końca wakacji.

Dlaczego siostry zamykają DPS w Rudzie Śląskiej?

— Na takie postanowienie władz Zgromadzenia składa się kilka bardzo ważnych powodów: brak standardów w budynku do bezpiecznego prowadzenia DPS-u, trudności personalne w Zgromadzeniu wynikające z procesem starzenia się wielu sióstr oraz trudności finansowe związane z utrzymaniem naszych licznych placówek i powiązane z tym trudności w zatrudnieniu personelu świeckiego – mówi s. Paulina Łuba przełożona generalna boromeuszek.

We wspomnianych rozmowach z siostrami udział wzięła wiceprezydent Anną Krzysteczko wraz z dyrektorem MOPS-u Krystianem Morysem. Podczas tego spotkania ustalono procedury i działania związane z zamknięciem DPS-u do przeprowadzenia, aby do końca 2024 r. mógł być zamknięty DPS prowadzony przez Zgromadzenie. Budynek w Kochłowicach, nie należy do zgromadzenia, ani do miasta - jest wynajmowany od lokalnej parafii.

Według rzeczniczki miasta siostrom zlecono w drodze otwartego konkursu prowadzenie DPS-u dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. W budżecie miały być zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania na cały 2024 rok.