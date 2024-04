Szyb Franciszek w Rudzie Śląskiej będzie Lokalnym Centrum Tradycji. Najstarsza kopalnia na Śląsku zyska drugie życie

Szyb Franciszek w Rudzie Śląskiej to wyjątkowe miejsce

To miejsce tętniło życiem. Szyb Franciszek w Rudzie Śląskiej to obiekt z bogatą historią, pochodzi z XIX wieku, przypomina o industrialnych dziejach regionu i górniczych tradycjach. Stanowił niegdyś część kompleksu należącego do kopalni „Brandenburg”, będącej pierwszą i jedną z największych kopalń na terenie Rudy, a prawdopodobnie także najstarszą na Górnym Śląsku . Położony jest na wschód od stacji kolejowej przy ul. Konopnickiej w Rudzie Śląskiej i znajduje się na Szlaku Zabytków Techniki.

- Zabudowania należą do szybu Franciszek. Kiedyś to była część kopalni „Brandenburg”, czyli najstarszej kopalni węgla na Śląsku. Od 1770 roku prowadziła wydobycie, natomiast te zabudowania powstały ok 1900 roku. Są bardzo ciekawe. Mają zabudowę ceglaną z wieżyczkami, gzymsami. To są detale architektoniczne, które sprawiają, że ta zabudowa jest unikatowa. Została dostrzeżona przez konserwatorów zabytków i wpisana do rejestru. Niestety stan techniczny obiektu jest zły, ale prace, które planujemy i środki, które pozyskaliśmy sprawiają, że mamy nadzieję, że w ciągu kilku lat będzie to nowa przestrzeń mieszkaniowa dla mieszkańców - mówi dr inż. arch. Łukasz Urbańczyk, miejski konserwator zabytków.

Mieszkańcy biorą sprawy w swoje ręce. Zgłaszają szyb Franciszek do konkursu "Nasz zabytek"

Niestety, kompleks zaczął niszczeć. Mieszkańcy wzięli sprawy w swoje ręce i zainicjowali zmiany, które już przynoszą wspaniałe efekty. Wszystko zaczęło się od Konkursu Nasz Zabytek Fundacji Most the Most , ale na tym oczywiście nie koniec. Zespół dawnego szybu Franciszek kopalni Wawel przechodzi właśnie przemianę. Po rewaloryzacji będą korzystać z niego mieszkańcy gminy.

Przypomnijmy, że w 2022 roku Fundacja Most the Most ogłosiła Konkurs Nasz Zabytek w województwie śląskim. Jego mieszkańcy zgłaszali obiekty, którym chcieliby dać nowe życie. Dla jednego zwycięskiego obiektu w województwie Fundacja przewidziała grant w wysokości 1 miliona złotych. Cel? Rewaloryzacja zabytku i dostosowanie go do potrzeb lokalnej społeczności.

Mieszkańcy Rudy Śląskiej nie mogli nie wykorzystać tej okazji i podjęli inicjatywę, wspólnie zgłaszając w konkursie szyb Franciszek, który jest w rękach miejskich. Dzięki ich zaangażowaniu i otwartości na współpracę włodarzy Miasta Ruda Śląska zabytek ten zwyciężył w konkursie na Śląsku. Spełnił on kryteria konkursowe oraz zdobył największą liczbę punktów w województwie śląskim.

Po ogłoszeniu wyników przyszedł czas na II Konkurs Nasz Zabytek. Mieszkańcy, skupieni wokół zwycięskiego obiektu, ponownie zabrali głos i zgłaszali pomysły na użytkowanie budynku. W lutym 2023 roku podpisano umowę między miastem Ruda Śląska Fundacją Most the Most. Wkrótce właściciel zabytku (miasto) rozpoczął prace rewaloryzacyjne budynku.