Prasówka tygodniowa z 21.04.2024 w Rudzie Śląskiej. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Ruda Śląska, 21.04.2024. 14.04 - 20.04.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Szyb Franciszek w Rudzie Śląskiej, najstarsza kopalnia na Górnym Śląsku zyska drugie życie. Swoją architekturą przenosi nas w industrialne dzieje naszego regionu i górniczych tradycji. Stanowił niegdyś część kompleksu należącego do kopalni „Brandenburg”, będącej pierwszą i jedną z największych kopalń na terenie Rudy. Niestety stan kompleksu jest fatalny. Na szczęście to się zmieni. SRK 19 kwietnia przekazała nieodpłatnie miast zabytkowy kompleks szybu do rewitalizacji. Ma tu powstać Lokalne Centrum Tradycji.

ZAKUPY. IKEA w Gliwicach otworzyła mini-sklep! Od 17 kwietnia, od godziny 13:00, miłośnicy szwedzkiego designu mogą cieszyć się nową odsłoną zakupów w Studio planowania i zamówień IKEA w CH FORUM. Otwarcie nowego Studio planowania i zamówień IKEA oraz mini-sklepu to świetna wiadomość dla mieszkańców, którzy od dawna czekali na możliwość zakupów... a do jedynej IKEI w woj. śląskim mają daleko! Zobacz zdjęcia asortymentu.