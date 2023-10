Wypadek w Rudzie Śląskiej. Samochód osobowy wjechał w dom przy ul. Radoszowskiej! Zobacz ZDJĘCIA

Wypadek na ul. Radoszowskiej w Rudzie Śląskiej – samochód osobowy wjechał w dom

- Nie ma osób rannych, nie doszło również do poważniejszych zniszczeń – informuje asp. szt. Arkadiusz Ciozak, oficer prasowy rudzkiej policji.

Na ul. Radoszowskiej w Rudzie Śląskiej doszło do kolizji dwóch pojazdów. Zdarzenie miało miejsce 4 października. Jeden z samochodów, osobowy opel, w wyniku kolizji uderzył w budynek. Na szczęście obeszło się bez ofiar.

Jak się okazuje, mieszkańcy ul. Radoszowskiej wnioskowali o zmianę organizacji ruchu w tej części Rudy Śląskiej. Pisma w tej sprawie były wysyłane między innymi do rudzkiego Urzędu Miasta.

Mieszkaniec ul. Radoszowskiej [dane do wiadomości redakcji] swoją prośbę motywował chęcią poprawy bezpieczeństwa w tym rejonie.

- Proszę o zmianę organizacji ruchu w rejonie ul. Radoszowskiej (...), polegającą na ustanowieniu zakazu zatrzymywania się i postoju (Znak B-36). Proszę również, aby chodnik został oddzielony od jezdni poprzez ustawienie słupków lub barierek. Szerokość chodnika na tym odcinku uniemożliwia parkowanie samochodów z zachowaniem przepisowego odstępu zgodnie z art. 47. ustawy - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2022 poz. 988 z późniejszymi zmianami) – czytamy w piśmie do UM Ruda Śląska z marca 2023 r.

W dokumencie przesłanym do rudzkiego Urzędu Miasta zwrócono również uwagę, że na ul. Radoszowskiej doszło wcześniej do wypadku, w którym poszkodowany został pieszy. Wydział Dróg i Mostów w odpowiedzi z kwietnia 2023 r. odpisał, że wniosek o zabezpieczenie chodnika w rejonie ul. Radoszowskiej 90 został wstrzymany z powodu trwającego opracowywania koncepcji przebudowy pasa drogowego w tym rejonie przez właściciela posesji. Mieszkaniec podkreśla, że do chwili obecnej problem nie został rozwiązany. Czy zdarzeniu z 4 października można było zapobiec? Wyjaśnieniem okoliczności i przyczyn zajmie się policja.