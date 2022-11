Trzy osoby potrącone na oznakowanych przejściach dla pieszych w Rudzie Śląskiej - zdarzenia dzieli zaledwie noc

Jesienne potrącenia na przejściach dla pieszych

Do dwóch zdarzeń na drogach Rudy Śląskiej doszło w odstępie nocy. O godzinie 18.20 pierwszego dnia oraz następnego ranka o godzinie 6.50.

Pierwszy wypadek miał miejsce na ulicy Wolności o godzinie 18.20 na oznakowanym przejściu dla pieszych. Do wypadku doszło w momencie kiedy pieszy uczestnik ruchu był już na pasach. Do drugiego zdarzenia doszło również na oznakowanym przejściu dla pieszych o godzinie 6.50 na ulicy Tunkla. Tutaj również kobieta przechodziła przez jezdnię zgodnie z zachowaniem ostrożności.

Potrącone zostały w sumie trzy kobiety w wieku 27, 22 i 16 lat, poszkodowane trafiły do szpitala. Obaj kierowcy byli trzeźwi i jak mówią, na zdarzenia miała wpływ zła widoczność i warunki pogodowe.

Dokładne okoliczności wypadków bada policja.

Raz jeszcze apelujemy do wszystkich, i kierowców, i pieszych, o ostrożność na drogach, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy zmrok zapada wcześniej, ale i w ciągu dnia widoczność nie zawsze jest dobra. W tym czasie pogarsza się również koncentracja kierujących, dlatego tak ważna jest wzmożona czujność. - zwracają się do mieszkańców policjanci z Rudy Śląskiej.

Poza warunkami pogodowymi warto pamiętać o zmianie opon na zimowe. Zbliża się czas kiedy ta wymiana będzie konieczna dla zachowania pełnego bezpieczeństwa, które możemy sami sobie zapewnić. Warto o tym pamiętać i korzystać z takich rozwiązań oraz sprawdzać regularnie stan naszych opon w naszych samochodach.