32-latek z Rudy Śląskiej groził swojej byłej dziewczynie oraz jej rodzinie śmiercią. Najbliższe miesiące do procesu spędzi w areszcie

Zatrzymany przez rudzką policję mężczyzna groził byłej dziewczynie oraz jej rodzinie śmiercią. Najbliższe miesiące spędzi w areszcie ARC

Mieszkaniec Rudy Śląskiej nie mógł pogodzić się z odejściem jego byłej już dziewczyny, przez co groził jej oraz jej rodzinie śmiercią, jeśli ta do niego nie wróci. Swoich zachowaniem rudzianin zapewnił sobie kwaterę w areszcie śledczym, a rodzinie dziewczyny spokój i powrót do normalności.