Na autostradzie A4 w Rudzie Śląskiej zatrzymano mężczyznę, który nie przestrzegał ruchu prawostronnego i prowadził bez uprawnień OPRAC.: Monika Jaracz-Świerczyńska

Pixabay

W Rudzie Śląskiej na A4 zatrzymano mężczyznę, który nie stosował się do ruchu prawostronnego, co zwróciło uwagę policjantów z Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach. Podczas kontroli okazało się, że kierowca opla prowadził samochód bez uprawnień. To jednak nie wszystko, bo funkcjonariusze dotarli do innych jeszcze nieprawidłowości. Mężczyzna otrzymał mandat karny, a za niedozwolone kierowanie pojazdem odpowie przed sądem.