Prasówka 17.03.2024 z całego tygodnia w Rudzie Śląskiej. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

KONKURS PIĘKNOŚCI. 15 pań z woj. śląskiego dostało się do półfinału Polska Miss 30+, edycja 2024! W tym konkursie piękności startują panie z roczników 1985-1994. Z ponad 900 zgłoszeń do półfinału dostało się ponad sto pań! Zobaczcie zdjęcia...

22-letni kierowca z Zabrza wylądował na barierkach energochłonnych przy ulicy 1 Maja w Rudzie Śląskiej. Mężczyzna uciekł z miejsca zdarzenia ale do powrotu nakłonił go.. taksówkarz.

63-latek z Mikołowa podczas zatrzymania chciał przekupić policjantów. Mundurowi doprowadzili go do rudzkiej komendy. Za przestępstwo korupcyjne prokurator zaproponował sprawcy 3 miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu, 4 tys. zł grzywny.

Śląskie kluby prześcigają się w organizowaniu imprez z okazji Dnia Kobiet. 8 marca wypadł w tym roku w piątek, tak więc... to był BARDZO imprezowy weekend! Postanowiliśmy sprawdzić, jak wyglądała zabawa w jednym z największych klubów na Śląsku, a mianowicie w katowickim klubie Pomarańcza. Zobacz zdjęcia.

Śmieszne MEMY. Najlepsza drzemka to taka, po której nie wiesz, który mamy rok i jak się nazywasz. A co, jeśli zdarzy się ona w pracy? Cóż, to zależy od tego, czy zostaniesz przyłapany, czy nie. Dziś jednak wszyscy szefowie powinni przymknąć oko na takie incydenty, gdyż obchodzimy właśnie Światowy Dzień Drzemki w Pracy! Zobaczcie najzabawniejsze memy o drzemkach, ale tez o szefach i odchodzącej już do lamusa kulturze pracy ponad siły.