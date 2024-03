22-letni kierowca wylądował na barierkach energochłonnych w Rudzie Śląskiej. Miał ponad 1,2 promila

22-letni kierowca wylądował na barierkach energochłonnych

22-letni mieszkaniec Zabrza, jadąc ulicą Klary, nie wiedział, że za chwilę kończy się ona skrzyżowaniem. Miał na tyle dużą prędkość, że nie zdołał wyhamować i przeleciał przez wysepkę na 1 Maja, lądując na metalowych barierach. Po zdarzeniu uciekł z miejsca i zadzwonił do swojej dziewczyny, prosząc o zamówienie taksówki.

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej otrzymali zgłoszenie o omawianej sytuacji i zadysponowali tam patrol drogówki. Gdy policjanci przyjechali na miejsce w samochodzie ani obok nikogo nie było. Po chwili jednak podjechała taksówka, z której wysiadł młody mężczyzna, przyznając się do kierowania tym pojazdem. Po krótkiej rozmowie mundurowi znali już przebieg zdarzenia i przyczynę tej kolizji.

Rozsądny taksówkarz

Jadąc taryfą do swojego miasta, 22-letni mężczyzna opowiedział o całej sytuacji kierowcy. Rozsądny taksówkarz przekonał go, aby wrócić na miejsce. Rozmowa uzmysłowiła mu, że nie warto uciekać, bo policjanci i tak do niego dotrą.