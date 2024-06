Industriada w Rudzie Śląskiej – przemarsz orkiestry dętej KWK Pokój, parada beboków i wiele innych atrakcji. Zobacz ZDJĘCIA OPRAC.: Paweł Kurczonek

15 lat razem – to motyw przewodni Industriady 2024. Święto Szlaku Zabytków Techniki, jak co roku, odbywa się w wielu miastach naszego regionu. Do obchodów dołączyła Ruda Śląska. Liczne atrakcje czekają na chętnych w kolonii Ficinus oraz przy Stacji Bibliotece w Chebziu.