Rudzki Jarmark Świąteczny – bożonarodzeniowe wydarzenie na pl. Jana Pawła II. Czekają stragany i liczne atrakcje. Zobacz ZDJĘCIA Paweł Kurczonek

7 grudnia na rudzkim rynku, czyli placu Jana Pawła II na Nowym Bytomiu rozpoczął się jarmark bożonarodzeniowy. Wydarzenie potrwa do 10 grudnia. - Zapraszam mieszkańców do odwiedzenia Rudzkiego Jarmarku Świątecznego, do wspólnego przeżywania magii zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i złożenia sobie życzeń – zaprasza Michał Pierończyk, prezydent Rudy Śląskiej.