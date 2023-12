Rudzki Jarmark Świąteczny – trwają przygotowania na pl. Jana Pawła II. W programie m.in. spotkanie z Elzą z "Krainy Lodu" i z Mikołajem Paweł Kurczonek

- Na rynku stanie 20 domków handlowych z oryginalnymi ozdobami i dekoracjami świątecznymi oraz stoiskami gastronomicznymi, na których znajdą się regionalne potrawy. Będą one czynne w trakcie tych czterech dni od godz. 14.00 do 20.00 – przekazuje rudzki Urząd Miasta. Paweł Kurczonek / Polska Press Zobacz galerię (11 zdjęć)

Na placu Jana Pawła II na Nowym Bytomiu trwają przygotowania do jarmarku świątecznego. Wydarzenie odbędzie się w dniach 7-10 grudnia. - Zapraszam mieszkańców do odwiedzenia Rudzkiego Jarmarku Świątecznego, do wspólnego przeżywania magii zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i złożenia sobie życzeń – zaprasza Michał Pierończyk, prezydent Rudy Śląskiej.