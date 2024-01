Mieszkania komunalne w Rudzie Śląskiej gotowe – budowa przy ul. Bankowej dobiegła końca. Trwają odbiory techniczne

Przy ul. Bankowej w Rudzie Śląskiej powstały 52 mieszkania komunalne

- Każde miasto, by się rozwijało, potrzebuje nowych mieszkań. Budowa przy ul. Bankowej jest strategiczna dla całego miasta, ale również dla dzielnicy Ruda. Budynki wkomponują się w starszą zabudowę dzielnicy – mówił w sierpniu Michał Pierończyk, prezydent miasta.

Wypadek na DTŚ w Chorzowie. W godzinach porannych 12 stycznia doszło do poważnego wypadku z udziałem dwóch samochodów ciężarowych na Drogowej Trasie Średnicowej w Chorzowie. - DTŚ na wysokości marketu…

Lokale mają powierzchnię od 45 do 52 m kw, do każdego z nich przydzielona jest komórka lokatorska. Główne wejścia do obu budynków usytuowano od strony wewnętrznego dziedzińca między nimi.