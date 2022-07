Obszar Warowny Śląsk - militarne atrakcje w Rudzie Śląskiej i okolicach Magdalena Łabędzka

To zdanie miłośników historii dotyczy działań w ramach, których wyburzono bunkry w Rudzie Śląskiej. Warto zobaczyć te, które wciąż stoją, bo nie wiadomo co jeszcze może je spotkać. arc. Dziennik Zachodni Zobacz galerię (18 zdjęć)

Bunkry śląskie oraz schrony bojowe to idealna propozycja do zwiedzania nie tylko dla pasjonatów. Od Tarnowskich Gór aż po Łaziska Górne ciągnie się pasmo umocnień warownych, które miały za zadanie bronić rejonu przemysłowego II RP przed agresją III Rzeszy. To odcinek około 60 kilometrów pasma zwanego Obszarem Warownym „Śląsk”.