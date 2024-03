Stacja Biblioteka w Rudzie Śląskiej-Chebziu świętuje 5. urodziny – tu wypożyczysz książkę i posłuchasz muzyki. Zobacz ZDJĘCIA

- W niedzielę 1 października tego roku nastąpi oddanie do użytku publicznego budynku dworca kolejowego. Pierwszy pociąg, który zatrzyma się na tej stacji o godz. 5.33 rano, to pociąg osobowy nr 225 z Kędzierzyna do Mysłowic – przytacza wpis Miejska Biblioteka Publiczna.