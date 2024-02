Wielki Piec Huty Pokój będzie przebudowany – w Rudzie Śląskiej powstanie Centrum Transformacji. Zobacz ZDJĘCIA Paweł Kurczonek

27 lutego podpisano umowę na dofinansowanie przebudowy i rozbudowy zespołu obiektów Wielkiego Pieca Huty Pokój w Rudzie Śląskiej. Inwestycja jest warta blisko 100 mln złotych i obejmie utworzenie Centrum Transformacji oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do Wielkiego Pieca. - Jesteśmy zdeterminowani, by tę wizję zrealizować. Ma to być miejsce, z którym nasze miasto ma się kojarzyć, w którym można będzie doświadczyć tego dziedzictwa przemysłowego Rudy Śląskiej i regionu – podkreśla Michał Pierończyk, prezydent miasta.